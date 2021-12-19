В Украине принят закон о рынке древесины

Парламент поддержал проект закона о рынке древесины. Документ, регулирующий отношения по купле-продаже древесины, определяет правовые, экономические и организационные нормы функционирования такого рынка, поддержали 276 народных депутатов.
Данным законопроектом определяются механизмы реализации древесины владельцами лесов или постоянными лесопользователями, что возможно исключительно на условиях оферты и проведения электронных торгов.
Поставки древесины за границу станут невозможны, если не будет:
• сертификата о происхождении древесины;
• справки, где указано происхождение древесины из области, в которой показатель защитной лесистости не меньше норматива;
• справка, в которой говорится об отсутствии видов деревьев, занесенных в Красную книгу на участках по заготовке древесины.
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