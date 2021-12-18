В Украине построят заводы оборонного назначения

Советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что власти Украины планируют построить в стране несколько патронных заводов. Об этом он сказал в интервью для СМИ.

По его словам, речь идет о строительстве минимум двух таких предприятий.

"Потому что одним мы не обойдемся. Один — это очень уязвимо, надо дублировать", — сказал Арестович.

Он уточнил, что на строительство заводов уйдет от двух до трех лет.

Единственным предприятием подобного профиля в Украине был патронный завод в Луганске. Однако в 2014 году он перешел под контроль "ЛНР".

Ранее исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что отрасль по производству боеприпасов в Украине отсутствует и ее придется создавать с нуля.