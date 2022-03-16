В Украине построят завод стоимостью 50 млн долларов

На базе промышленного предприятия в Днепропетровской области могут построить новый завод. Генеральный директор компании «Велта» рассказал, что новое предприятие будет работать в сфере производства металлического титана. Также, Андрей Бродский заметил, что созданное сырье можно будет использовать в сфере конструирования самолетов, ракет и космических аппаратов.

Компания также возводит завод в Арабских Эмиратах. Достроить предприятие в ОАЭ Бродский рассчитывает примерно за 10 месяцев, а затраты на проект составят до $50 млн. Как отмечает Бродский, экономические и производственные показатели украинского завода будут почти соответствовать предприятию в ОАЭ, однако если строительство производства в Эмиратах предприниматель аргументирует финансовыми соображениями, то проект в Днепропетровской области – скорее патриотическими.

Так, среди преимуществ бизнеса в ОАЭ гендиректор "Велта" назвал нулевое налогообложение, простоту и скорость оформления разрешительной документации, доступность дешевых кредитных ресурсов и низкий уровень страховых рисков, "напрямую отражающийся на капитализации компании".