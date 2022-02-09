В Украине пострадал ресторанный бизнес – локдаун 2021

В результате карантинных ограничений 2020 ресторанный бизнес пострадал не так, как многие другие сферы. Однако в этом году ситуация изменилась. Наши журналисты собрали информацию о том, сколько ресторанов не пережили кризис в стране.

Однако весенний локдаун 2021 может серьезно изменил ситуацию. За весь год с начала эпидемии отрасль общественного питания потеряла почти 40% работающих заведений. На майские праздники ограничения были сняты, однако за этот период отрасли общественного питания восстановиться не удалось - открылось только + 2% ресторанов.



В целом только за период весеннего локдауна количество работающих ресторанов сократилась на 14%, а их обороты - на 12%.



На майские праздники ограничения были сняты, однако за этот период ресторанной сфере восстановиться не удалось. Открылось лишь 2% заведений. Оборот также увеличился лишь на 2% по сравнению с показателями локдауна.