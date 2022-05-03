В Украине подорожают строительные материалы

В 2021 году на рынке строительных материалов ожидается значительное подорожание. Эксперты отмечают, что расценки могут повыситься в среднем на 10-17%.

Эксперты строительного рынка говорят о том, что в первую очередь на ситуацию повлияет курс доллара. Ожидается, что соотношение гривны к доллару значительно вырастет.

Также в этом контексте можно упомянуть и ожидаемое оживление первичного рынка в 2021 году, а также повышение спроса на стройматериалы. При чем рынок строительных материалов будет дорожать неоднородно: где-то цены могут остаться прежними.

Считается, что стоимость может вырасти в первую очередь в отношении строительства востребованных ЖК. В более бюджетном сегменте цены могут ударить не так уж сильно.