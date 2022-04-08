В Украине подорожает жилье – в Киеве цены вырастут на 20%

Рынок недвижимости не только ожил после карантинного застоя, но и значительно растет вверх. С января 2021 года эксперты Киевгорстрой отмечают рост стоимости жилья во всех регионах Украины. По прогнозам аналитиков, до конца года стоимость вырастет еще на 20%.

По словам председателя правления и президента Киевгорстроя Игоря Кушнира, стоимость квартир в столице также может подняться еще на 20%. Главной причиной подорожания жилых квадратных метров в Киеве представитель компании назвал стремительный рост цен на строительные материалы.

Повышение стоимости фиксируется по всем направлениям строительства – это и подорожание стройматериалов, и рост цен на топливо, комплектующие, а также на проведение строительно-монтажных работ. Данные составляющие формируют половину конечной стоимости квартир на первичном рынке в Украине.

Помимо прочего, глава Киевгорстроя рассказал, как увеличение денежной массы в Украине и в мире провоцирует рост цен на жилье.