В Украине подешевели яблоки – рекорд последних 5 лет

13:00 14 Сентябрь Киев, Украина

Никогда за последние 5 лет цена на украинские яблоки не была столь критично низкой. Сейчас эксперты отмечают, что в целом по стране отмечается не только высокий урожай этих фруктов, но и достаточно высокая стартовая цена при начале сезоне.

На оптовом рынке «Шувар» (г. Львов) популярные сорта яблок продаются по 10-15 грн/кг, тогда как в первый день осени цена на них составляла 18-20 грн/кг. Почему упала цена?

В первой декаде сентября на оптовом рынке «Шувар» реализовано 1,25 тыс. т яблок, это на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Сейчас украинские аграрии собирают осенние сорта яблок, которые имеют небольшой срок хранения, поэтому предложение увеличивается, а цены снижаются», — рассказывает руководитель департамента «Аналитика» оптового рынка «Шувар» Татьяна Гетьман.

В то же время в предыдущие 5 лет в этот период яблоки продавались по цене 8-10 грн/кг. Исключением был 2018 год, когда яблоки на «Шуваре» продавались по 4-5 грн кг.

Прогноз

Аналитики рынка «Шувар» не исключают, что цены на яблоки в этом сезоне могут быть ниже. В то же время ситуация на рынке импортных фруктов может поддержать цены украинской продукции. «Курс гривны снижается, поэтому импортные фрукты дорожают. К тому же непонятно, как импортеры будут работать в условиях карантина: будет ли открыт внутренний рынок для иностранных фруктов в сезон большого импорта, который начинается в октябре. Все это говорит о довольно неплохих перспективах создания прочных отношений между украинскими производителями фруктов и трейдерами.

Впрочем, на импортозамещение могут рассчитывать только те фермеры, которые могут предложить украинским трейдерам фрукты, качество которых не отличается от качества импортной продукции. Таких фермеров в Украине с каждым годом становится все больше», — отмечает Гетьман.