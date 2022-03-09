В Украине почти полмиллиона безработных

Государственный центр занятости опубликовал сводки по первым девяти месяцам 2020 года. Согласно им, по состоянию на 13 октября 2020 года в Украине официальных безработных 427 тысяч человек.

По данным центра, этот показатель на 159 000 - то есть на 59% - превышает данные за аналогичный период 2019 года. С начала карантина, то есть с 12 марта, по 9 октября статус безработного получили 525 тысячи человек - в ГЦЗ этот показатель оценивают, как на 53% выше, чем за такой же период прошлого года.

"Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38% ", - отмечают в центре.

При этом за этот же период с 12 марта по 9 октября, отчитывается учреждение, 342 тысяч граждан нашли работу при содействии Центра занятости.

В базе государственной службы занятости по состоянию на 12 октября зарегистрированы 67 000 вакансий - на 34% меньше, чем на эту же дату в прошлом году.