В Украине ожидают урожай зерновых в размере 70 млн тонн

13:49 25 Сентябрь Киев, Украина

Национальный банк ожидает урожай зерновых в текущем году на уровне 70 млн тонн вместо прогнозных 70-72 млн тонн. Об этом сообщил заместитель главы центробанка Дмитрий Сологуб в интервью.

"Мы прогнозировали, что Украина соберет 70-72 млн тонн зерновых. Учитывая довольно значительный пересмотр данных по урожаю ранних зерновых (пшеницы и ячменя) в сторону ухудшения по сравнению с оперативной статистикой, на данный момент мы ожидаем около 70 млн тонн", – сказал он.

Общественный союз "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) прогнозирует потери сельхозпроизводителей Украины от аномальной засухи в нынешнем году в 6,5 млрд грн.

По оценкам Госстата, падение производства продукции агропромышленного комплекса в Украине в августе текущего года замедлилось по сравнению к тому же месяцу предыдущего года до 5,5% с 5,8% в июле.