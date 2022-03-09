В Украине организовывают центры помощи аграрному сектору

Министерство развития экономики, торговли и сельскогохозяйства заявило о создании рабочих групп, которые смогут помочь аграрному сектору. При областных государственных организациях будут работать центры, которые помогут фермерам оформлять налоговые накладные.

Такая инициатива реализуется по результатам обсуждений с аграрными ассоциациями во время заседаний рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с налогообложением в аграрном секторе.

«Идея создания рабочих групп при ОГА в том, чтобы работать на опережение. Фермеры, столкнувшись с проблемами в оформлении налоговых накладных, смогут на местах получить консультационную поддержку. Проблематика будет рассмотрена, зафиксирована и добавлена к рассмотрению соответствующей жалобы комиссией. Кроме того, рабочие группы будут выполнять консультационную функцию, ведь часто ошибки допускаются производителями по незнанию. Это хороший инструмент распространения знаний и информации», - отметил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Сейчас соответствующие рабочие группы сформированы в 17 регионах при областных государственных администрациях. Еще 7 рабочих групп - в процессе создания. Уже с 15 октября все аграрные ассоциации смогут в своих областях обратиться к таким налоговых штабов за консультацией.

Основными задачами рабочих групп по решению налоговых вопросов фермеров являются: