В Украине объявили бойкот Coca-Cola

"Раз Coca-Cola продолжает работать в нацистской России, с этого момента ни одной банки, бутылки вашей сраной сладкой водички украинцы покупать не будут! Ясно?! Обращаюсь к владельцам крупнейших торговых сетей Украины! Прошу вас завтра же разорвать все контакты с компанией Coca-Cola! Завод свой в Броварском районе Киевской области можете закрывать тоже завтра! Пусть подавятся своей газировкой! Подтверждение факта сотрудничества с оккупантами – официальное сообщение информационного агентства оккупантов – ТАСС", – заявил Геращенко.