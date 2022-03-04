В Украине объявили бойкот Coca-Cola
15:07 04 Март Киев, Украина
Coca-Cola продолжает работать в нацистской России. Советник главы МВД Антон Геращенко
призвал бойкотировать производителя напитков.
"Раз Coca-Cola продолжает работать в нацистской России, с этого момента ни одной банки, бутылки вашей сраной сладкой водички украинцы покупать не будут! Ясно?! Обращаюсь к владельцам крупнейших торговых сетей Украины! Прошу вас завтра же разорвать все контакты с компанией Coca-Cola! Завод свой в Броварском районе Киевской области можете закрывать тоже завтра! Пусть подавятся своей газировкой! Подтверждение факта сотрудничества с оккупантами – официальное сообщение информационного агентства оккупантов – ТАСС", – заявил Геращенко.
На данный момент сеть супермаркетов NOVUS отказалась продавать продукцию компании Coca-Cola, продолжающей работу в России.
«Сейчас в магазинах NOVUS вы не увидите ни одного товара, принадлежащего бренду Coca-Cola», — заявили в компании.
Не будут продавать и другие напитки бренда – Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, сообщает
NOVUS в Фейсбуке./>
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