В Украине не спешат отменять «удаленку»

08:42 30 Сентябрь Киев, Украина

Данные опубликованные консалтинговой компанией NAI Ukraine свидетельствуют о том, что многие предприятия оставили персонал работать на удаленке. Удаленный режим не спешат отменять и владельцев вполне устраивает такой формат бизнеса.

Указывается, что сейчас «на удалёнке» работает порядка 73% из опрошенных респондентов и это несмотря на то, что уже с июля месяца часть украинцев стала активно возобновлять свой рабочий ритм после ряда ослаблений в отношении карантина.

«В 73% офисных компаний около половины персонала продолжают полностью или частично удаленную работу и изменили перечень своих требований к офисным помещениям», — говорится в отчете.

При этом в контексте новых требований к офисам выяснилось, что часть компаний просто еще не успела подготовить нужные условия для работы в офисе. Также часть работодателей просто чередует дистанционный режим работы с офисной деятельностью.

Ранее компания Colliers International провела опрос среди более 5000 респондентов из 25 стран. По результатам этого опроса, почти 50% респондентов остались бы работать дистанционно 1-2 дня, а остальные – 3 и более дней в неделю.

Также недавно онлайн-платформа OLX провела в августе текущего года большое исследование на тему удаленной работы. Было опрошено около 10 тысяч пользователей, которые высказали свое мнение о работе на расстоянии во время карантина.