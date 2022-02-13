В Украине начнут строить электростанцию

В Украине начнется строительство нового ветропарка, который расположится в Тернопольской области. Уже подписан меморандум о строительстве. Его заключили председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш и представитель ООО «ЮФБ ИНЖИНИРИНГ» Владимир Блихар.

Как сообщает пресс служба Тернопольской ОГА, на мероприятии также присутствовали управляющий директор в Украине, директор по развитию бизнеса в странах СНГ и Центральной Европы компании Vestas Игорь Нус и заместитель председателя областной государственной администрации Михаил Гапула.

«Этот Меморандум предусматривает сотрудничество сторон по строительству ветровых электростанций общей мощностью 25 3 МВт на территории Подволочиск, Кременецкого, Почаевской и Вишневецкий территориальных общин. Кроме того, в рамках проекта планируется установка ветротурбин компании Vestas. Для нас очень важна реализация этого проекта и сотрудничество с крупнейшим в мире производителем ветровых турбин. Ведь это новые возможности и для инвестора, и для области », - отметил председатель облгосадминистрации Владимир Труш.

Компания Vestas проектирует, производит, устанавливает и обслуживает ветровые турбины по всему миру. Всего установлено ветротурбин общей мощностью более + 136 ГВт в 84 странах, благодаря чему произвели более ветровой энергии, чем любая другая компания. Компания Vestas это 18% мирового рынка ветровой энергетики.