В Украине начнут производить машины для разминирования территорий

На сегодня Украина является одной из самых заминированных территорий. Как сообщило в Telegram Министерство экономики, в стране вскоре приступят к выпуску специальных машин для разминирования территорий.
Сообщается, что в Украине будет локализовано производство роботизированных систем для разминирования западных образцов.
Отмечается, что локализация производства машин для разминирования позволит:
- оперативно решать вопросы текущего обслуживания,
- ремонта техники,
- быстрой поставки необходимых комплектующих.
Напомним, шведское агентство по чрезвычайным ситуациям предложило Украине 250 миноискателей для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.
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