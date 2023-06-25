В Украине начнут производить машины для разминирования территорий

08:32 25 июня Киев, Украина

На сегодня Украина является одной из самых заминированных территорий. Как сообщило в Telegram Министерство экономики, в стране вскоре приступят к выпуску специальных машин для разминирования территорий.

"Меморандумы о взаимопонимании с хорватской корпорацией DOK-ING d.o.o. и датским производителем HYDREMA подписали в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне”, - отметили в сообщении.

Сообщается, что в Украине будет локализовано производство роботизированных систем для разминирования западных образцов.

Отмечается, что локализация производства машин для разминирования позволит:

оперативно решать вопросы текущего обслуживания,

ремонта техники,

быстрой поставки необходимых комплектующих.

"А это будет способствовать решению одной из ключевых на сегодняшний день задач - разминирование территории нашего государства, возвращение земель в хозяйственную эксплуатацию", - акцентировали в Министерстве.

Напомним, шведское агентство по чрезвычайным ситуациям предложило Украине 250 миноискателей для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

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