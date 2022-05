В Украине начнут продавать акции Visa, Netflix и другие

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины анонсировала продажу акций сразу шести современных компаний. Об этом говорится в соответствующем сообщении со стороны компании.

В частности, речь идет о предприятиях Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc.

Также, к списку присоединилась компания Invesco QQQ Trust SM, которая сможет продавать в Украине свои инвестиционные паи. Такое решение Национальная комиссия озвучила 8 декабря.

Напомним, что американская компания по производству электрокаров Tesla побила рекорд по уровню своей капитализации. По истечению последних двух недель рыночная стоимость компании увеличилась на 100 млрд долларов. На данный момент общая стоимость компании превысила 600 млрд долларов.