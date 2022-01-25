В Украине начнет работу сахарный завод

Профильные аграрные издания опубликовали информацию о начале работы «Гнидавского сахарного завода». Предприятие начнет работу по производству сахара из сахарного тростника. Пресс-служба завода уже сообщила, что с дня на день ожидается первая партия сырья.

«Предприятие полностью готово к работе, уже на днях первая партия сахарного тростника будет на предприятии, а саму переработку начнем после 10 мая», - сообщил руководитель «Гнидавского сахарного завода.

Он убежден, что это положительно повлияет не только на рынок сахара в Украине, где уже наблюдается дефицит, но и внесет свой вклад в экономику государства.