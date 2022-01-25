В Украине начнет работу сахарный завод
19:00 10 Май Киев, Украина
Профильные аграрные издания опубликовали информацию о начале работы «Гнидавского сахарного завода». Предприятие начнет работу по производству сахара из сахарного тростника. Пресс-служба завода уже сообщила, что с дня на день ожидается первая партия сырья.
«Предприятие полностью готово к работе, уже на днях первая партия сахарного тростника будет на предприятии, а саму переработку начнем после 10 мая», - сообщил руководитель «Гнидавского сахарного завода.
Он убежден, что это положительно повлияет не только на рынок сахара в Украине, где уже наблюдается дефицит, но и внесет свой вклад в экономику государства.
«Гнидавский сахарный завод сумел взять это сырье по квоте, и это большой шаг вперед, в частности будет проведена диверсификация производства, созданы дополнительные рабочие места, улучшится экономика, дополнительно пополнится бюджет, а самое главное – это может удержать рост цен на сахар, которая продолжает расти, ведь скоро сезон заготовления ягод и спрос на сахар будет увеличиваться», - убежден начальник управления агропромышленного развития Волынской ОГА Юрий Горбенко.
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