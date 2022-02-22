В Украине начинает работу американский сервис вызова такси Lyft

Не секрет, что в Украине очень насыщенный рынок услуг такси. Но есть возможность вывести эту услугу на более высокий технологичный уровень. Свои услуги предложила американская компания сервиса вызова такси Lyft. Так в Киеве компания открывает центр исследований и разработки, что расширит их техническое комьюнити в Восточной Европе, вместе с Lyft Минск и Lyft Мюнхен.
Что касается запуска самого каршеринг-сервиса Lyft в Украине - сейчас такой цели нет.
Работа киевского офиса будет сосредоточена на картографировании.
Перед киевской командой будут стоять задачи:
- сбора и обслуживания наиболее актуальных и точных картографических данных;
- разработки алгоритмов, моделей и услуг платформ для обеспечения базы для текущих и будущих предложений Lyft.
Сейчас в Lyft Киев работает уже более 20 сотрудников. Однако компания надеется, что скоро количество сотрудников достигнет около 100 человек. Ищут специалистов: Data Science, дизайнеров, Product и Engeeniring менеджеров, Back-end и Mobile разработчиков.
Также в Киеве появится команда картографов (GIS-специалистов), которые вместе с инженерными командами будут работать над оптимизацией сервисов Lyft.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии