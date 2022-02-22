В Украине начала свою работу Ассоциация управления отходами

Одной из глобальных проблем в Украине является проблема утилизации мусора. Страна завалена отходами, земли под свалку не хватает, стихийные свалки стали нормой. Но, возможно, решение этой беды уже найдено. К работе приступила Ассоциация управления отходами (АУО). Об этом сообщила глава ассоциации Николь Данилова.

«АУО - это некоммерческая организация, работа которой направлена на европейские ценности, лоббирование интересов отрасли обращения с отходами и популяризации цикла обращения с отходами в соответствии со всеми европейскими стандартами», - отметила она.

Как сообщается, АУО нацелена повышать уровень работы отрасли, создавать рыночные механизмы и воспитывать экологическую сознательность у украинцев.