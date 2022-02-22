В Украине начала свою работу Ассоциация управления отходами
13:02 26 Май Киев, Украина
Одной из глобальных проблем в Украине является проблема утилизации мусора. Страна завалена отходами, земли под свалку не хватает, стихийные свалки стали нормой. Но, возможно, решение этой беды уже найдено. К работе приступила Ассоциация управления отходами (АУО). Об этом сообщила глава ассоциации Николь Данилова.
«АУО - это некоммерческая организация, работа которой направлена на европейские ценности, лоббирование интересов отрасли обращения с отходами и популяризации цикла обращения с отходами в соответствии со всеми европейскими стандартами», - отметила она.
Как сообщается, АУО нацелена повышать уровень работы отрасли, создавать рыночные механизмы и воспитывать экологическую сознательность у украинцев.
«В ближайших планах АУО - участие в формировании законодательной и нормативной базы путем взаимодействия с государственными органами и экспертным сообществом. Это обеспечит возможность всем членам Ассоциации построить безопасную инфраструктуру в сфере управления отходами. Всех заинтересованных в ее дальнейшем развитии приглашаем к сотрудничеству», - резюмировала Данилова.
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