В Украине наблюдается рост спроса на иностранную валюту

21:51 25 Ноябрь Киев, Украина

В Национальном банке констатируют рост чистого спроса среди граждан на иностранную валюту в наличном сегменте. Так, с начала ноября показатель достиг около 200 миллионов долларов.

При этом объем чистой покупки банками наличной иностранной валюты за этот год снизился до одного миллиарда долларов. Такие данные приводит глава Совета НБУ Богдан Данилишин в соцсети Facebook.



Кроме того, чиновник добавил о тенденции последних двух недель в виде ослабления обменного курса гривны к доллару. Он объяснил, что причиной этого является то, что наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над предложением граждан на международном валютном рынке. Это происходит на сегменте спот и форвард.



Напомним, что за период с января по 7 ноября 2021 года Национальный банк Украины купил валюту на межбанке в размере 2743,4 миллиона долларов (2,74 миллиарда долларов). При этом продал за тот же период 246,6 миллиона долларов. Сальдо всех осуществленных интервенций составляет 2496,8 миллиона гривен. В результате покупка валюты в 11 раз превышает на данный момент ее продажу.







