В Украине наблюдается ощутимый дефицит рабочей силы

12:31 07 октября Киев, Украина

Какова ситуация на рынке труда в Украине? Подробный анализ этой проблемы опубликован в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за октябрь 2023 года. В нем отмечено, что в стране наблюдается тенденция к уменьшению предложения рабочей силы, в частности, из-за миграции и мобилизации, а тем временем спрос на работников растет.

"Количество вакансий в дальнейшем росло как из-за сезонности, так и оживления экономики", - говорится в документе.

А количество резюме, по данным НБУ, снижается. Одной из возможных причин этого регулятор называет постепенное возобновление занятости украинцев.

НБУ ссылается на результаты опроса "Рейтинга", по которым среди людей, имевших работу до полномасштабного вторжения, доля неработающих уменьшилась до 25%.

Кроме того, НБУ указывает на ограниченное предложение рабочей силы из-за миграции и мобилизации.

Тем временем, безработица в Украине, несмотря на войну, упала до исторического минимума.