В Украине набирают популярности электромобили

В текущем месяце «Укравтопром» опубликовал информацию о регистрации украинцами новых автомобилей. Такая информация дала понимание о том, что в стране становятся всё более популярными автомобили на аккумуляторных источниках питания. Только за апрель 2021 года «Укравтопром» зафиксировал регистрацию 700 электромобилей.

В сравнении с мартом месяцем — это на 6% больше, а в аналогии с апрелем 2020 года, новый результат лучше почти что в 18 раз. Другими словами, в Украине из года в год люди чаще покупают современные автомобили, которые работают не на газе, а на электричестве. Интересно, что в основном люди регистрировали в апреле легковые электромобили — их было зарегистрировано порядка 666 единиц.

Ранее в Украине анонсировали старт строительства сети скоростных электроразрядных станций. По данным правительства, первые такие сети собираются строить сразу в четырех городах Украины — это Киев, Львов, Днепр и Одесса.