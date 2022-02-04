В Украине на предприятиях – долги по зарплате

06:52 29 Сентябрь Киев, Украина

По данным Государственной службы статистики, с учетом падения уровня средней зарплаты с 11 804 грн до 11 446 грн, долги по заработной плате продолжают расти.

Так, по состоянию на 1 сентября, общая сумма долгов по зарплате в Украине составила 3, 4214 млрд гривен.

Пятерка регионов-должников состоит из наиболее индустриально развитых областей:

Донецкая область – 722,641 млн грн

Харьковская область – 546,165 млн грн

Днепропетровская область – 460,687 млн грн

Сумская область – 344,744 млн грн

Киев – 335,335 млн грн

Столичный регион существенно отстал от пятерки «лидеров», однако цифра задолженности в Киевской области (165,200 млн грн) в 10 раз больше, чем в Винницкой, Житомирской или Черниговской.

В Киеве отмечен рост средней зарплаты. Больше всего зарабатывают работники карьеров – оклады в этом сегменте часто бывают больше 40-42 тысяч гривен. Вслед за ними идут работники ведомств обороны и госуправления – тут зарплаты доходят до 29 тысяч.

На самом последнем в столице месте по уровню зарплат оказались работники общепита – их средний заработок за месяц составляет 7-8 тысяч гривен.

Премьер-министр Украины заявил, что бизнесмены страны могут погасить задолженность по зарплатам своих сотрудников с помощью ряда кредитных программ правительства.