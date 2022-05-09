В Украине на одну вакансию – 7 претендентов

Кризис и карантин окончательно подкосили рынок труда – в Украине существует не маленькая конкуренция на большое количество вакансий. Согласно данным, на одну должность претендует в среднем 7 граждан. Об этом свидетельствуют цифры Центра занятости Украины.

По словам чиновницы, по сравнению с летом ситуация на рынке труда немного улучшилась. Тогда на одну должность претендовало не менее 9 человек. Указывается, что в настоящее время наиболее есть на рынке вакансий, которые имеют отношение к сельскохозяйственной деятельности. Также в топ вошли сферы перерабатывающей промышленности, а также торговли.

Меньше предложений наблюдается в государственном управлении, а также сферах здравоохранения и образования. Кроме этого, в Центре занятости говорят о постепенном падении уровня безработицы и о тенденции повышения заработной платы.

Напомним, что украинские работодатели снова затаились и выставляют гораздо меньше вакансий на рынок труда. По мнению экспертов, ситуацию усложняет возможность введения жесткого карантина, как весной текущего года.

Между тем по прогнозам в сентябре должно было произойти увеличение количества вакансий, причем минимум на 10% по сравнению с августом.