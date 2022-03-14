В Украине может появиться новый завод

Южнокорейская компания Caris планирует построить в Украине завод по производству экологических дорожных отбойников из переработанного пластика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В проект Caris планирует вложить $60 млн. В министерстве надеются, что этот проект сможет воспользоваться господдержкой инвестиционных проектов. Caris Co - которая разрабатывает и производит продукты для обеспечения безопасности на дороге. Главным образом дорожное ограждения, разделительные полосы и защитные барьеры из поливинилхлорида. Работает и имеет подразделения в 11 странах, в частности – в Украине.

В 2020 году Caris подписала контракт на строительство завода по производству дорожных ограждений, говорится на сайте компании. Стоимость завода оценивали в $100 млн. Позже Caris купила строительную компании в Украине и комплексные строительные лицензии.

Caris инвестирует в Украине с 2020 года. Тогда компания стала мажоритарным акционером украинского производителя автокранов АО "КФ "Стрела". Компания подписала меморандум с заводом Южмаш о производстве электробусов на 23 млрд грн. При этом министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявлял, что Caris "по сведениям и сигналам наших спецслужб, подлежит серьезной проверке".