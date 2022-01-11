В Украине могут запретить некоторые марки сигарет

Верховная Рада Украины рассматривает новый законопроект. Дело касается сигарет с различными ароматизаторами и добавками. Чиновники Украины хотят запретить такой товар в стране.

Также, согласно документу, должны измениться содержание смолы в сигаретах и антиреклама на упаковках. При этом на стоимость сигарет подобные изменения никак не должны повлиять.

Сейчас украинские эксперты говорят, что в контексте данного закона речь больше не о цене, а о качестве тех сигарет, которые продают украинцам.

«По исследованиям, которые проводились в США, 80% детей впервые пробуют курить именно ароматизированные сигареты, ведь они приятные на вкус. Такой запрет действует во всех странах ЕС без исключения», — говорят они.

По их мнению, Украина также должна принять такие меры на своей территории.

Напомним, что 5 мая текущего года в Минфине сообщили о том, что проект, который впоследствии изменит правила покупки акцизных марок, вынесен на обсуждение. Речь идет об акцизных марках на алкоголь и табачные изделия, а также жидкости для электронных сигарет.