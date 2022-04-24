В Украине дефицит IT-специалистов

В Украине все большую популярность приобретает работа в сфере IT технологий. Рынок труда заполнен вакансиями на различные должности, при этом отрасль постоянно испытывает дефицит специалистов.

За последние 5 лет количество открытых позиций для технических специалистов растет в среднем почти на 30% в год, в то время, как количество самых инженеров - на 18%. Из-за дефицита квалифицированных кадров отрасль только в октябре недополучила минимум 12 млн долларов США экспортных поступлений в экономику Украины. Об этом говорится в исследовании компании GlobalLogic.

ИТ-компании преимущественно ищут Middle и Senior-специалистов, то есть с опытом в сфере от 2 и от 5 лет соответственно. Так, по данным GlobalLogic, потребность в инженерах-начинающих (до одного года опыта) составляет всего 17%, когда в более опытных (Middle и Senior) - 37% и 33% соответственно. Основные направления - Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C / C ++ и DevOps. При этом 50% позиций открыто в Киеве, 27% - во Львове и 21% - в Харькове. В период с апреля по октябрь компания уже закрыла 1068 позиций, более 25% из них в направлении QA Automation & Manual и более 11% в JavaScript.

На дефицит опытных специалистов влияет необходимость системного обучения и непростой процесс поиска инженерных талантов. Чтобы закрыть одну позицию, компании GlobalLogic, в среднем, нужно рассмотреть минимум 9 кандидатов. Но, даже попав на проект, инженеру, чтобы расти в сфере, нужно системно развивать hard (70% времени) и soft (30% времени) skills. Для этого более 320 тренеров и менторов компании инвестируют около 6000 часов ежегодно во внутренние учебные программы и курсы. Такие инициативы повышают уровень вовлеченности, мотивации и, соответственно, лояльность специалистов.