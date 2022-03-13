В Украине будут приватизированы 30 спиртзаводов Укрспирта

08:37 18 октября Киев, Украина

Приватизация, а вернее продажа с аукционов не прибыльных или малоприбыльных предприятий – один из источников пополнения бюджета государства. Начало процесса приватизации объектов по производству спирта проанонсировал премьер-министром Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook. По его словам, на первом этапе на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия Укрспирт.

Он отметил, что Государственное предприятие Укрспирт в предыдущие годы было синонимом многомиллиардной коррупции.

"По оценкам Фонда госимущества через теневые схемы в спиртовой отрасли бюджет ежегодно недополучает 8-10 млрд грн. Теперь этому положен конец. В прошлом году Парламент принял закон, которым демонополизировал производство спирта, а на этой неделе произошло историческое событие - приватизация первого спиртового завода в Немирове. Финальная цена оказалась на 5 млн грн больше стартовой, а главное то, что актив приобрел профильный инвестор", - написал премьер.

По его словам, это означает дополнительные инвестиции в предприятие, а как следствие - увеличение количества рабочих мест и поступлений в бюджет общины.

Шмыгаль также сообщил, что на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия Укрспирт.

Как сообщалось, Немировский завод выставили на аукцион почти за 50 млн грн, но в итоге он был продан за 55 млн грн. При этом компания-победитель была единственной подавшей заявку на участие в аукционе.

Ранее Кабинет министров разблокировал вопрос приватизации предприятий спиртовой индустрии, которые уже переданы на приватизацию Фонду госимущества.