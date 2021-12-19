В Украине будет продаваться оросительное оборудование из США

14:22 16 Ноябрь Киев, Украина

Украинские чиновники договорились о сотрудничестве с американским производителем оросительного оборудования. Сообщают СМИ.



Было подписано соглашение о взаимодействии с Valmont Industries, Inc. Американская компания имеет все разрешения на производство и продажу на территории нашей страны систем орошения полного цикла.

В профильном ведомстве уточнили, что в скором времени планируется введение законопроекта об организации водопользователей и стимулирование гидротехнической мелиорации земель.



Ожидается, что документ активизирует развитие полива в Украине и ускорит инвестиции в частный сектор агропромышленного комплекса страны. Данный законопроект будут реализовывать при поддержке Международной финансовой корпорации.