В Украине будет больше электрокаров

В ближайшем будущем украинский воздух станет чище, так как в стране разрабатывается план не только по закупке электрокаров, но и по производству их непосредственно на территории Украины.
В Министерстве инфраструктуры разработали проект приказа, который позволит в Украине наладить производство автомобилей, работающих на водороде. Об этом сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что на сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, которые работают на сжатом водороде.
Соответствующий приказ Об утверждении Изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам.
"Автомобили, работающие на водороде, являются экологичными, поскольку имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду", - подчеркнули в пресс-службе.
Документ позволит ввести не только возможность импорта водородных авто в стране, но и наладить их производство в Украине. Это может быть толчком для дальнейшего развития водородных технологий, подчеркнули в министерстве.
Отсрочка требований введена для того, чтобы поддержать национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от подорожания производства и конечной стоимости автомобилей.
Также известно, что в Украине ввоз электрокаров освободили от налогов. Два новых закона вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы.
Добавим, что в Украине представили две модели электромобилей. Модель украинского электрокара больше напоминает четырехколесный мотороллер по цене 224 тысяч гривен.
В Министерстве инфраструктуры разработали проект приказа, который позволит в Украине наладить производство автомобилей, работающих на водороде. Об этом сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что на сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, которые работают на сжатом водороде.
Соответствующий приказ Об утверждении Изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам.
"Автомобили, работающие на водороде, являются экологичными, поскольку имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду", - подчеркнули в пресс-службе.
Документ позволит ввести не только возможность импорта водородных авто в стране, но и наладить их производство в Украине. Это может быть толчком для дальнейшего развития водородных технологий, подчеркнули в министерстве.
Отсрочка требований введена для того, чтобы поддержать национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от подорожания производства и конечной стоимости автомобилей.
Также известно, что в Украине ввоз электрокаров освободили от налогов. Два новых закона вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы.
Добавим, что в Украине представили две модели электромобилей. Модель украинского электрокара больше напоминает четырехколесный мотороллер по цене 224 тысяч гривен.
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