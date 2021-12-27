В Украине более 2 тысяч ветеранов-предпринимателей

17:02 27 Декабрь Киев, Украина

Заминистра  по делам ветеранов Украины и европейской интеграции Алексей Ильяшенко сообщил, что согласно проведенному анализу в Украине насчитывается более 2 000 ветеранов-предпринимателей. 
 
Об этом он на заседании по подведению итогов работы Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО (АПВА) за 2021 год.
 
В начале октября этого года АПВА совместно с Минветеранов и Торгово-промышленной палатой Украины, Международным благотворительным фондом «Вернись Живым», юридическими компаниями Miller и UniMinds, консалтинговой компанией Nota Group инициировала проведение серии образовательных семинаров для ветеранов-предпринимателей. Их обучали особенностям поиска и привлечения инвестиций, юридической составляющей бизнеса и их защиты, сервиса в компаниях и т.д.

В среду, 22 декабря, состоялся завершающий семинар первого цикла и итоговая встреча с участием всех партнеров.
«Сегодня мы здесь собрались в кругу единомышленников. И очень гордимся тем, что вместе сотрудничаем в интересах Защитников Украины. Современные ветераны – это преимущественно молодые люди в возрасте 20-40 лет, – сказал Алексей Ильяшенко. – Они являются наиболее активными членами общества, и согласно исследованиям Минветеранов и международных организаций почти треть (35%) заинтересованы в возбуждении собственного дела. И уже более 2 тысяч ветеранов являются зарегистрированными субъектами предпринимательской деятельности», - сказал Ильяшенко.
Замминистра отметил, что для создания благоприятных условий для стимулирования начала и развития ветеранского предпринимательства, повышения его конкурентоспособности на пути эффективной реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь, Минветеранов инициировало разработку проекта Стратегии развития предпринимательских инициатив среди ветеранов войны до 2030 года.
«Уже создана соответствующая рабочая группа и подготовлен проект распоряжения Кабинета Министров Украины для утверждения Стратегии, который находится на согласовании. Сейчас идет его обсуждение с представителями общественного сообщества», – сказал он.
Кроме того, Алексей Ильяшенко сообщил, что в целях поддержки ветеранских предпринимательских инициатив и в контексте безбарьерности Минветеранов разработало онлайн платформу G2VEI. На ней можно будет найти информацию о ветеранском бизнесе, производимых товарах и услугах, а также государственных, региональных и международных программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Сейчас наполнение платформы продолжается актуальной информацией.

Также заместитель министра напомнил, что Минветеранов совместно с Фондом «Вернись живым» разработало торговый бренд «Создано Защитниками», который имеет целью продвигать ветеранскую продукцию, сделать ветеранское предпринимательство видимым и узнаваемым.
«В настоящее время мы работаем с нашими партнерами, которые смогут распространять продукцию, произведенную Защитниками, в магазинах и торговых центрах», – сказал Алексей Ильяшенко. – Мы будем делать все возможное, чтобы и Защитники Украины, члены их семей и семьи погибших, о которых также заботится Минветеранов, имели возможность начать и развивать свой бизнес», – подчеркнул замминистра.