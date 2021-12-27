В Украине более 2 тысяч ветеранов-предпринимателей

Заминистра по делам ветеранов Украины и европейской интеграции Алексей Ильяшенко сообщил, что согласно проведенному анализу в Украине насчитывается более 2 000 ветеранов-предпринимателей.
Об этом он на заседании по подведению итогов работы Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО (АПВА) за 2021 год.
В начале октября этого года АПВА совместно с Минветеранов и Торгово-промышленной палатой Украины, Международным благотворительным фондом «Вернись Живым», юридическими компаниями Miller и UniMinds, консалтинговой компанией Nota Group инициировала проведение серии образовательных семинаров для ветеранов-предпринимателей. Их обучали особенностям поиска и привлечения инвестиций, юридической составляющей бизнеса и их защиты, сервиса в компаниях и т.д.
В среду, 22 декабря, состоялся завершающий семинар первого цикла и итоговая встреча с участием всех партнеров.
В среду, 22 декабря, состоялся завершающий семинар первого цикла и итоговая встреча с участием всех партнеров.
Замминистра отметил, что для создания благоприятных условий для стимулирования начала и развития ветеранского предпринимательства, повышения его конкурентоспособности на пути эффективной реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь, Минветеранов инициировало разработку проекта Стратегии развития предпринимательских инициатив среди ветеранов войны до 2030 года.
Кроме того, Алексей Ильяшенко сообщил, что в целях поддержки ветеранских предпринимательских инициатив и в контексте безбарьерности Минветеранов разработало онлайн платформу G2VEI. На ней можно будет найти информацию о ветеранском бизнесе, производимых товарах и услугах, а также государственных, региональных и международных программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Сейчас наполнение платформы продолжается актуальной информацией.
Также заместитель министра напомнил, что Минветеранов совместно с Фондом «Вернись живым» разработало торговый бренд «Создано Защитниками», который имеет целью продвигать ветеранскую продукцию, сделать ветеранское предпринимательство видимым и узнаваемым.
Также заместитель министра напомнил, что Минветеранов совместно с Фондом «Вернись живым» разработало торговый бренд «Создано Защитниками», который имеет целью продвигать ветеранскую продукцию, сделать ветеранское предпринимательство видимым и узнаваемым.
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