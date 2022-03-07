В Украине бизнесменов ждут нововведения со стороны налоговой

Предприниматели Украины столкнутся с новым ограничением. Налоговая служба Украины разработала новый фискальный инструмент. Его основная роль – получение подтверждения от бизнесменов «деловой цели» всех рабочих операций. Это может привести не только к серьезным затратам со стороны бизнесменов, но и к санкциям со стороны налоговой.

Больше нельзя "оптимизировать налоги"

Налоговые органы получили новый фискальный инструмент – проверять каждую бизнес-операцию на предмет соответствия деловой цели. Проще говоря, любая транзакция должна соответствовать основному виду деятельности каждого конкретного предприятия.

Нововведение появилось в мае прошлого года, и контролеры могут использовать его для доначисления обязательств к налогу на прибыль, рассказала Ольга Мироненко, глава департамента трансфертного ценообразования компании "Аудит-Инвест".

По ее словам, пока нет исчерпывающего перечня признаков операций, которые проводятся без деловой цели. Поэтому у налоговиков есть возможность доначислять финансовые обязательства бизнесу. Причем такие признаки могут трактоваться как угодно – возникает "субъективный подход" со стороны налоговиков.