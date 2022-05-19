В Украине 96 неплатежеспособных банков

Пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц опубликовала информацию о неплатежеспособности украинских банков. Согласно статистики под эту категорию подпадает около 96 предприятий.

Так, по состоянию на 1 декабря текущего года в Украине было ликвидировано 48 банковских учреждений. На данный момент продолжается ликвидация еще 48 аналогичных неплатежеспособных банков.

При этом по данным ФГВФЛ, сейчас в стране работает примерно 73 действующих банков. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом по состоянию 1 декабря 2020 года, равняется сумме в 15 млрд 691 млн гривен.

На данный момент вкладчикам успешно возместили порядка 373 млн 700 тысяч гривен. Напомним, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировал продажу активов банка АО «Мисто Банк», который считается неплатежеспособным в банковском секторе Украины.

Среди главных предложений Фонда в отношении ликвидации банка есть варианты ликвидации всех его активов в пользу банка-покупателя с соответствующим лишением лицензии, а также продажа активов банка инвестору с дальнейшей ликвидацией предприятия.