В Украине 12 тысяч компаний закрылись из-за карантина

Украинский бизнес проживает не самые свои лучшие времена. Множество компаний закрывается из-за карантина, кто-то – только начинает актуальную для нынешней ситуации деятельность. Наши журналисты разбирались в статистике открытия и закрытия бизнеса в Украине.

За прошедшие пять месяцев 2021 года в Украине стало на 31,7 тысяч больше ФЛП. Так, на 31.12.2020 года их было зарегистрировано 1 900 012, а по состоянию на 1.06.2021 года — 1 931 803. Такие цифры показали в Опендатабот.

Больше всего новичков появилось в сфере IT, также много новых предпринимателей и в сегменте розничной торговли, обеспечения людей продуктами питания и напитками. Не отстают и индивидуальные услуги. При этом больше 12 тысяч завершили свою деятельность и закрылись, многие не пережили локдаун.

Среди таких предприятий компании, которые занимались: