В Тернополе сформирован крупнейший на территории Европы флот дронов-опрыскивателей

Тернополь стал столицей крупнейшего флота дронов-опрыскивателей в Европе, сообщает компания «Роботизированные агросистемы» на своей Facebook-странице.
Флот «Роботизированных Агросистем» – это 59 мобильных бригад и 118 дронов-опрыскивателей, которые уже в этом году будут работать по всей Украине и обработают в перспективе более 500 тыс. га посевов.
Флот «Роботизированных Агросистем» – это 59 мобильных бригад и 118 дронов-опрыскивателей, которые уже в этом году будут работать по всей Украине и обработают в перспективе более 500 тыс. га посевов.
Вместе с тем, инвестируя в 100 дронов, компания создает более 120 рабочих мест, чтобы обеспечить работу в сезон до 50-ти мобильных бригад.
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