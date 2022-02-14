В Тернополе сформирован крупнейший на территории Европы флот дронов-опрыскивателей

16:48 14 Февраль Киев, Украина

Тернополь стал столицей крупнейшего флота дронов-опрыскивателей в Европе, сообщает компания «Роботизированные агросистемы» на своей Facebook-странице.

Флот «Роботизированных Агросистем» – это 59 мобильных бригад и 118 дронов-опрыскивателей, которые уже в этом году будут работать по всей Украине и обработают в перспективе более 500 тыс. га посевов.
«Преимущества использования беспилотной техники уже доказаны практикой на отечественных полях. В прошлых агросезонах наша компания очень тесно и активно работала с аграриями по всей Украине. Полученные клиентами результаты явились основным аргументом для дальнейшего использования дронов. Работая с дронами-опрыскивателями, аграрии экономят 30% пестицидов, 95% воды и используют на 90% меньше горючего. Так что мы готовы двигаться вперед, менять подходы в агробизнесе и делать нашу страну примером для подражания», – отмечают в компании.
Вместе с тем, инвестируя в 100 дронов, компания создает более 120 рабочих мест, чтобы обеспечить работу в сезон до 50-ти мобильных бригад.