В Тернополе сформирован крупнейший на территории Европы флот дронов-опрыскивателей

«Преимущества использования беспилотной техники уже доказаны практикой на отечественных полях. В прошлых агросезонах наша компания очень тесно и активно работала с аграриями по всей Украине. Полученные клиентами результаты явились основным аргументом для дальнейшего использования дронов. Работая с дронами-опрыскивателями, аграрии экономят 30% пестицидов, 95% воды и используют на 90% меньше горючего. Так что мы готовы двигаться вперед, менять подходы в агробизнесе и делать нашу страну примером для подражания», – отмечают в компании.