В текущем году «Укрнафта» продолжила снижать добычу газа и нефти

Как сообщила пресс-служба компании, ПАО «Укрнафта» продолжает снижать показатели добычи нефти и газа. Так, за четыре месяца текущего года добыча нефти и конденсата составила 485,6 тысячи тонн и упала на 4,7% (на 23 800 тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а добыча газа составила до 353,5 млн кубометров и снизилась на 10,8% (на 43 млн кубометров).

В частности, согласно прессрелиза, среднесуточная добыча нефти и конденсата в апреле 2021 составила 4013 тонн против 4023 тонн в апреле 2020 (-2,4%), газа – 2,99 млн кубометров против 3,33 млн кубометров в апреле прошлого года (-10,2%).

По данным компании, основное внимание уделяется операционной эффективности при работе на существующем фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования.

Указывается, что «Укрнафта» за четыре месяца 2020 года провела капитальный ремонт на 50 скважинах (КРС), вывела из бездействия 29 скважин, провела 10 операций интенсификации добычи и выполнила 8 операций с помощью колтюбинговой установки без бригады КРС.

Напомним, «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50% + 1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка - около 42% акций.