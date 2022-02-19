В столице выставлен на продажу известный завод антибиотиков

19:20 16 Февраль Киев, Украина

В Киеве продают завод антибиотиков олигарха Константина Жеваго. Одно из зданий акционерного общества «Киевмедпрепарат» выставили на продажу из-за долгов.



Ранее «Киевмедпрепарат», как компания, взяла кредит у банка и не погасила его. Однако сейчас должник должен погашать его уже не перед коммерческим банком, а перед НБУ.



Речь шла о долге в 344 млн грн, который фармкомпания должна была погасить до 1 октября 2019-го, но не выплатила. На продажу был выставлен корпус акционерного общества площадью более 10 тыс. метров квадратных.



Стартовая цена – 134 млн 154 тыс. 17 гривен. Но эксперты убеждены, что цена слишком занижена. Аукцион может быть непрозрачным.