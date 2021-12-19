В столице впервые пройдут электронные земельные аукционы

08:39 23 Ноябрь Киев, Украина

В настоящее время власти Киева проводят подготовку к первому запуску электронных торгов земельных участков. Об этом стало известно после официального заявления руководителя цифровой трансформации (CDTO).

Также важное событие прокомментировал заместитель председателя Киевской городской администрации, уточнив, что в Киеве продолжается цифровизация сферы земельных отношений.

Столичный CDTO объяснил, что цифровая инвентаризация поможет отобрать участки и актуализировать информацию о них. Что касается киевского кадастра земли, в нем, как отмечают в ведомстве, уже достаточно данных для обеспечения эффективного взаимодействия электронной системы и проведения в ней торгов.

На данном этапе подготовки производится изучение и занесение документов для последующего объявления торгов. При этом заместитель КГГА уверен, что благодаря е-торгам сфера земельных отношений Киева станет более прозрачной, что будет способствовать увеличению прибыли в городской бюджет.

Проведение первых электронных торгов земли намечено на начало следующего года.