В США тысячи компаний подали в суд на администрацию Трампа

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Напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем привел к торговой войне, что, в свою очередь, вызвало большие проблемы в сфере бизнеса. Как сообщил сегодня, 26 сентября, Голос Америки, около трех с половиной тысяч американских компаний, включая Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Они считают, что федеральные власти незаконно повысили пошлины на китайские товары.

В качестве ответчиков названы Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и погранично-таможенная служба США.

Согласно иску, администрация США нарушила ранее установленные правила введения тарифов и возбудила ряд процедур.

Администрация Трампа, в свою очередь, утверждает, что повышение пошлин оправдано, поскольку Китай продолжает хищения американской интеллектуальной собственности и обязывает американские компании предоставлять доступ к их технологиям в обмен на право работы на китайском рынке.

В сентябре Всемирная торговая организация пришла к выводу, что США нарушили правила глобальной торговли, повысив пошлины на китайские товары в рамках торговой войны с Китаем.

Напомним, в начале недели США проиграли Китаю торговый спор в ВТО о повышениях пошлин на импорт китайских товаров в США в 2018 и 2019 годах.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил отложить переговоры с Китаем, поскольку Пекин, по словам главы Белого дома, виноват в пандемии коронавируса, начавшейся в Ухане.