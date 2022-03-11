В Сингапуре разработали производство искусственных креветок

Новые технологии в производстве не перестают удивлять. Но, если к искусственно выращенным растительным продуктам мы уже привыкаем, то искусственное мясо немного непривычно. Хотя все понимают, что за такими продуктами стоит будущее питание человечества. Оно незаменимо в длительных экспедициях и на борту космических станций.
Сингапурский стартап Shiok Meats, основанный всего два года назад, вырастил “в пробирке” искусственные креветки из клеток реальных ракообразных и готовится выйти с новым продуктом на рынок. Об этом сообщает LosAngelesTimes.
Стартап привлек финансирование на сумму в 12,6 млн. долларов и объявил о работе над новыми видами искусственного мяса.
Авторы стартапа утверждают, что уже через два года смогут наладить массовое производство искусственных креветок.
ShiokMeats создала биореакторы и поместила в них микроскопические клетки ракообразных. Там их нагревают до 82 градусов и “кормят” заранее подготовленными веществами, которые имитирует диету реальных креветок. В результате получается аналог настоящей креветки с “теми же питательными свойствами и вкусовыми качествами”.
Ключевая цель Shiok Meats - сделать “мясо из пробирки” конкурентноспособным с продуктами естественного происхождения.
Shiok Meats также рассматривает возможности выхода за рамки фарша из креветочного мяса и перехода к более сложным продуктам - крабам и лобстерам.
Напомним, украинский стартап начал производство заменителя мясного фарша из растений.
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