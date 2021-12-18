В сельском хозяйстве падают показатели производства

09:22 07 Август Киев, Украина

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подало информацию о состоянии сельского хозяйства за первое полугодие 2020 года. Согласно цифрам производство в отрасли упало почти на 19%.

Указывается, что такой негативный результат Украина получила в сравнении с аналогичными показателями за период 2019 года. В Минэкономики установили, что за первое полугодие 2020 года Украина значимо уступила в сельхозпроизводстве. В частности, производство растениеводческой продукции упало на рекордные 56,8%.

Спад также наблюдается и в животноводческой отрасли — на 2,2%. Указывается, что самый большое сокращение показателей случилось в Украине на момент июня месяца. Тогда страна моментально урезала свои показатели на 40,6% в годовом выражении. В Минэкономики считают, что причиной таких негативных экономических показателей являются сразу несколько факторов.

Одним из главных называют сокращение спроса на агропродукцию среди международных украинских партнеров, которые сократили свой импорт в связи с карантином.Также на ситуация повлияло и дорогое содержание ряда сельскохозяйственных отраслей Украины. К примеру, речь идет о выращивании крупного скота, а также птицы.