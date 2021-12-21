В Счетной палате подсчитали убытки УЗ

12:08 21 Декабрь Киев, Украина



Львиная доля, 11 миллиардов гривен, – это невыполнение плановых доходов от грузовых перевозок. Еще более 7,5 миллиардов – убыток из-за отсутствия реализации непрофильных активов. И то не все: 5,5 миллиардов гривен – это потери от курсовых колебаний, а 3,5 – непроизводительные расходы по обслуживанию кредитов.



При этом, по заключению аудиторов, Львиная доля, 11 миллиардов гривен, – это невыполнение плановых доходов от грузовых перевозок. Еще более 7,5 миллиардов – убыток из-за отсутствия реализации непрофильных активов. И то не все: 5,5 миллиардов гривен – это потери от курсовых колебаний, а 3,5 – непроизводительные расходы по обслуживанию кредитов.При этом, по заключению аудиторов, Укрзализныця , тратя сотни миллионов гривен на общежития и санатории, даже не имеет соответствующих документов на часть своего имущества, в результате чего земельные участки и объекты недвижимости постепенно самовольно захватывают посторонние лица.



Как отмечают в Счетной палате, госпредприятие не владеет правоустанавливающими актами более чем на 1300 земельных наделов и 1000 зданий. А 320 гектаров оказались в руках частников.