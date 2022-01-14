В Саудовской Аравии подешевела октябрьская нефть

14:03 07 Сентябрь Киев, Украина

В Саудовской Аравии снизились расценки на октябрьскую нефть. Это связано со снижением расценок на Ближнем Востоке. Кстати, стоимость понизилась абсолютно для всех регионов купли и продажи.

Государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила официальные отпускные цены на нефть марки Arab Light с поставкой в октябре для покупателей из всех регионов, говорится в сделанном в субботу заявлении компании, сообщает Reuters. Aramco снизила цену Arab Light для азиатского региона на $1,40 за баррель, и теперь эта марка стоит на $0,50 за баррель дешевле по отношению к сорту Oman/Dubai.

Снижение цен для Азии соответствовало ожиданиям рынка и вызвано падением стоимости ближневосточных марок нефти и слабой рентабельностью нефтеперерабатывающих предприятий, показывает исследование.

Saudi Aramco понизила цену Arab Light для покупателей в северо-западной Европе на $0,20 по сравнению с сентябрьскими поставками. Эта нефть теперь на $2,00 дешевле североморской марки Brent. Для клиентов из США октябрьская нефть будет на $0,60 дешевле сентябрьской и на $1,05 дороже марки ASCI (Argus Sour Crude Index).