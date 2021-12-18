В Ровенской области построят ветряную электростанцию ​​и завод по производству водорода

Еще весной текущего года власти Украины заявили о разработке проекта дорожной карты для производства и использования зеленого водорода в стране. Один из таких проектов планируют реализовать в Ровенской области.
Проект ветряной электростанции сегодня находится в активной подготовительной фазе. Он не потребует каких-либо дотаций, это исключительно частные капиталовложения.
Известно, что за организацию данного замысла взялась компания MCL. На сегодняшний день идея находится в стадии разработки технико-экономических обоснований, поиска рынка потребителей, в том числе в коммунальной инфраструктуре.
Инвестор предполагает, что себестоимость электроэнергии, производимая электростанцией, составит около 75 евро за МВт. Рыночная цена – 90-110 евро за МВт. Соответственно, проект будет прибыльным», – говорит заместитель председателя Ровенской ОГА.
Проект ветряной электростанции сегодня находится в активной подготовительной фазе. Он не потребует каких-либо дотаций, это исключительно частные капиталовложения.
Известно, что за организацию данного замысла взялась компания MCL. На сегодняшний день идея находится в стадии разработки технико-экономических обоснований, поиска рынка потребителей, в том числе в коммунальной инфраструктуре.
Инвестор предполагает, что себестоимость электроэнергии, производимая электростанцией, составит около 75 евро за МВт. Рыночная цена – 90-110 евро за МВт. Соответственно, проект будет прибыльным», – говорит заместитель председателя Ровенской ОГА.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии