В Ровенской области готовят объекты для приватизации

Фонд государственного имущества продолжает пополнять госказну средствами за счет приватизации объектов недвижимости. Так, приватизация – отличный способ не только продать ненужные объекты, но и заработать на налогах и других выплатах.

«Как шла приватизация последние несколько лет? В 2018 году рост доходов от приватизации составил 1,2%, в 2019 - 3,1%, в 2020 - 350%. Но мы на этом не останавливаемся вообще. Планы поступлений в бюджет от приватизации для 2021 - увеличить доходы еще в 4 раза», - рассказал заместитель председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко.

Также он напомнил, что в Украине продолжается малая приватизация. В Ровенской области в рамках малой приватизации готовятся аукционы по продаже 24 объектов недвижимости, большинство из которых - нежилые здания.

«За последний год в Ровенской достаточно активно ведется работа по реализации привлечения большого количества объектов и участников к проведению аукционов. За прошлый год и первый квартал 2021 реализовано полусотни объектов госимущества на общую сумму 20 млн гривен. Объекты, которые годами приносили убытки, начали получать новую жизнь», - отметил Тимошенко.

Принять участие в аукционах может каждый желающий, а новые предложения появляются еженедельно.