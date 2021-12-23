В Ровенской и Волынской области будут развивать сыроделие

21:08 22 Декабрь Киев, Украина

Более 20 000 000 гривен поддержки на развитие сыроварения предоставило Ровенской и Волынской областям Минразвития общин и территорий Украины



Об этом сообщили в Ровенской ОГА.



Проект от Козинской общины в этом году стал одним из победителей конкурсного отбора среди проектов регионального развития. Козинская и еще 11 небольших общин из Ровенщины и Волыни объединились и будут производить молочную продукцию и сыры. В частности, на Ровенщине это Козинская, Вараская, Мирогощанская, Гощанская, Боремельская, Корецкая, Млиновская, Повчанская, Бугринская, Острожецкая и Острожская.



Локомотивом в этом процессе стала Козинская тергромада. Последняя подала соответствующий проект и победила в Министерстве развития общин и территорий Украины.



Проект предусматривает не только производство продукции, но и содержание скота, обустройство территорий для его выпаса, закупку оборудования для сыроварни.

«Проект будет реализовываться в течение 2 лет. За это время местные жители получат консультации по изготовлению сыров и дальнейшему продвижению своей продукции, также будут приобретены необходимая техника и все необходимые материалы" , – объясняет председатель Козинской ТГ Иван Школьник.

Добавим, что перенимать опыт Козинское общество планирует у предприятия, которое занимается переработкой молока, изготовлением кисломолочных изделий, сметаны и сыров под брендом «Гощанская долина сыра».