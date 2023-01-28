В пятницу из портов Украины вышли семь сухогрузов с 370 тысячами тонн зерна

11:31 28 января Киев, Украина

Из портов Украины в пятницу вышли семь сухогрузов с кукурузой и пшеницей. Об этом сообщил Совместный координационный центр (СКЦ) в субботу, 28 января.

"27 января семь судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 368 941 тонну зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", – говорится в сообщении.

Два сухогруза Tutor (69 756 тонн кукурузы) и Tycoon (35 тыс. тонн кукурузы и 27,5 тыс. тонн пшеницы) направились в Израиль. Судно Navios Sagittarius (64 175 тонн пшеницы) следует в Саудовскую Аравию, судно Arcturus (59 770 тонн пшеницы) – в Кению.

Корабль Sword Lion доставит в Италию 25,5 тыс. тонн кукурузы, сухогруз Dsm Star – 8 329 тонн кукурузы и 10 734 тонны пшеницы в Испанию. Судно Calypso переправит 68 177 тонн кукурузы в Китай.

Сейчас в украинские порты направляются четыре сухогруза, которые в пятницу прошли по морскому гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 80 заявок на участие в инициативе".

"По состоянию на 27 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 18 790 961 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 364 судов: 681 на прибытие в украинские порты и 683 – на выход из них", – резюмировали в СКЦ.

Напомним, в январе через пролив Босфор по зерновому коридору каждый день проходит в среднем два-три судна, что вдвое меньше, чем было в сентябре-октябре.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский озвучил стоимость дня простоя кораблей в Босфоре. При этом очереди в этом проливе часто превышают более 100 судов.