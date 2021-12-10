В правительстве подсчитали поступление средств от продажи авиатехники

17:08 29 Ноябрь Киев, Украина

Более 300 миллиардов гривен получит Украина от реализации авиационной техники до 2030 года. Об этом заявили в правительстве.

В ведомстве отмечают, что авиастроение может стать одной из движущих сил развития промышленного производства благодаря внедрению стратегии развития авиаотрасли, сообщают украинские СМИ.

Для этого уже реализуется программа развития авиастроения на 2021-2030 годы, предусматривающая инвестиции в отрасль в размере 34 миллиарда гривен.



В текущем году Украина уже инвестировала в авиаинфраструктуру около 3,5 миллиарда гривен. Почти полсотни высокотехнологичных авиапредприятий получили налоговые льготы: освобождение от налогообложения прибыли, уплаты НДС и земельного налога, которые продлятся до конца 2024 г.





