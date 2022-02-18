В планах Microsoft числится покупка компании Nokia

Какое будущее ожидает популярную компанию Nokia? Эксперты аналитической компании CCS Insight сделали и огласили прогноз по бренду Nokia на следующий год. По расчетам специалистов, эта компания может быть приобретена одним из американских техногигантов. В списке вероятных покупателей значится и Microsoft - но эксперты отмечают, что на появление новых Windows-смартфонов рассчитывать не стоит.

По информации издания Forbes, наибольший интерес техногигантов США вызывает сетевое подразделение Nokia, покупка которого рассматривается в качестве альтернативы 5G-оборудования HUAWEI. На прошлой неделе бренд заключил соглашение на поставку оборудования крупнейшего оператора связи Великобритании BT и это, по словам одного из руководителей CCS Insight Кестера Манна, обязательно привлечет внимание по ту сторону Атлантики. Наиболее перспективными покупателями, по прогнозам аналитиков, могут стать Intel и Microsoft.

«Microsoft действительно заинтересовалась телекоммуникационным пространством. В этом году мы уже стали свидетелями двух приобретений, сделанных ею [Metaswitch и Affirmed Networks], которые связанны с получением опыта в сфере 5G и телекоммуникаций и некоторыми контактами в отрасли. Мы считаем, что Nokia может стать потенциальной целью для кого-то вроде Microsoft», - отмечает Манн.

Топ-менеджер также добавил, что, если Microsoft проявит интерес к Nokia, то наверняка столкнется с конкуренцией со стороны Intel, которая в последнее время тоже сосредоточилась на 5G-решениях. Сами представители компаний прогноз аналитиков не прокомментировали.