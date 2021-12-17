В первом квартале Украина на треть увеличила выпуск автомобилей

07:16 10 Апрель Киев, Украина

Отрадно отметить рост выпуска отечественных автомобилей. По данным Укравтопрома, в стране за первые три месяца 2021 года было произведено 1829 автотранспортных средств. Это на 34% больше, чем за первый квартал минувшего года.

Указано, что за январь-март в Украине было произведено 1690 единиц легковых автомобилей (на 43% больше, чем за аналогичный период 2020 года), шесть единиц коммерческих авто (на 50% меньше) и 133 автобуса (на 24% меньше).

По предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств в марте 2021 года составил 722 единицы, по сравнению с мартом 2020 года больше в 2,5 раза, а по сравнению с февралем этого года – больше на 43,5%.

Так, в марте было выпущено 665 легковых автомобилей, что в 2,7 раза больше чем в марте 2020 года, и на 48% больше, чем в феврале этого года.

В Укравтопроме напомнили, что в марте 2020 года статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод – Еврокар. Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года.

Производство автобусов в марте этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилось на 37,5% – до 55 штук.

Всего за прошлый месяц в Украине было произведено два коммерческих авто (как и в марте 2020 года) на предприятии Черкасский автобус. АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Напомним, по итогам 2020 года в Украине автопроизводство упало почти на треть. Всего в стране было произведено 4952 единицы автотранспортных средств.