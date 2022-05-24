В отеле Ramada Encore Kyiv откроют зал игровых автоматов

19:24 18 августа Киев, Украина

В отеле Ramada Encore Kyiv планируют открыть зал игровых автоматов. Так 16 августа 2021 года КРАИЛ подтвердил выдачу государственному Ощадбанку разрешение на организацию игрового зала.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) приняла решение о выдаче государственному Ощадбанку разрешения на организацию зала игровых автоматов или осуществление букмекерской деятельности. Соответствующий документ от 16 августа опубликован на сайте КРАИЛ.



Документы регулятору Ощадбанк подал 10 августа.



Игорный зал планируют открыть в третьем корпусе отеля Ramada Encore Kyiv на площади более 1000 кв. м.



Примечательно, что в этом же здании (Киев, Столичное шоссе, 103) находится действующее отделение Ощадбанка №10026/019. Согласно данным на его сайте, подразделение работает в штатном режиме в будние дни.



В самом банке, заявили, что не намерены открывать зал с азартными играми в Ramada Encore Kyiv. Там утверждают, что обратились за разрешением по просьбе оператора четырехвездочного отеля, который арендует здание, принадлежащее банку. Такую сертификацию может получить только владелец помещения.



"Помещение является непрофильным активом банка, которое он получил на баланс в рамках финансовой реструктуризации проблемного заемщика. Помещение находится в аренде с правом последующего выкупа, и именно арендатор планирует организовать на его базе игорное заведение", – добавили в государственном банке.



Ранее в КРАИЛ сообщили, что в госбюджет поступил первый миллиард от легального игорного бизнеса. Средства разделят поровну между госбюджетом и местным самоуправлением.



Напомним, что в Украине нелегально функционируют более 1000 сайтов и свыше 100 игорных заведений.